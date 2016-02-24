Настроить сое-параметры для блога

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Закрыт10 заявок141 просмотр

Есть список параметров: title,description и прочее.

Примерно 100 урлов.

Надо в вордпрессе все добавить.

WordPress
9 лет назад
69studio
Иван 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров