Требуетсянастроить яндекс директ "под ключ" для сайта бюро переводов www.aitep-ptg.ru. Собратьсемантику не менее чем на 1000 ключевых фраз. Составить список минус-слов. Сделать кампании отдельно на поиске и РСЯ. 1 запрос – ...
Настроить сое-параметры для блога
Есть список параметров: title,description и прочее.
Примерно 100 урлов.
Надо в вордпрессе все добавить.
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