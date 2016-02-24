Расширение семантики и добавление категорий, тегов в Интернет-магазин

Для Интернет-магазина необходимо расширить семантику и на основании этого добавить/изменить категории, внедрить теги. В личку скину ссылку заинтересованным.

Работу желательно выполнять по разделам сайта. Взять раздел, подобрать запросы с помощью удобных вам инструментов, кластеризовать их. Добавить новые категории или изменить существующие в разделе, расставить теги. Товары раскидать в соответствии с категориями.

Я оплачиваю работу по разделу и приступаем к новому. Всего 13 разделов.

Мне хотелось бы услышать в предложениях от вас, как это будет происходить, сколько будет стоить, сколько займет по времени исходя из того, что видите на сайте Интернет-магазина. Насколько полно здесь можно выжечь семантику, расширить ее.