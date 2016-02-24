Есть список параметров: title,description и прочее. Примерно 100 урлов. Надо в вордпрессе все добавить.
Расширение семантики и добавление категорий, тегов в Интернет-магазин
Для Интернет-магазина необходимо расширить семантику и на основании этого добавить/изменить категории, внедрить теги. В личку скину ссылку заинтересованным.
Работу желательно выполнять по разделам сайта. Взять раздел, подобрать запросы с помощью удобных вам инструментов, кластеризовать их. Добавить новые категории или изменить существующие в разделе, расставить теги. Товары раскидать в соответствии с категориями.
Я оплачиваю работу по разделу и приступаем к новому. Всего 13 разделов.
Мне хотелось бы услышать в предложениях от вас, как это будет происходить, сколько будет стоить, сколько займет по времени исходя из того, что видите на сайте Интернет-магазина. Насколько полно здесь можно выжечь семантику, расширить ее.
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