Расширение семантики и добавление категорий, тегов в Интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок123 просмотра

Для Интернет-магазина необходимо расширить семантику и на основании этого добавить/изменить категории, внедрить теги. В личку скину ссылку заинтересованным.

Работу желательно выполнять по разделам сайта. Взять раздел, подобрать запросы с помощью удобных вам инструментов, кластеризовать их. Добавить новые категории или изменить существующие в разделе, расставить теги. Товары раскидать в соответствии с категориями.

Я оплачиваю работу по разделу и приступаем к новому. Всего 13 разделов.

Мне хотелось бы услышать в предложениях от вас, как это будет происходить, сколько будет стоить, сколько займет по времени исходя из того, что видите на сайте Интернет-магазина. Насколько полно здесь можно выжечь семантику, расширить ее.

9 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров