Собрать Семантическое ядро

Для Интернет-магазина необходимо расширить семантику и на основании этого добавить/изменить категории, внедрить теги. В личку скину ссылку заинтересованным. Работу желательно выполнять по разделам сайта. Взять раздел, подобрать запросы с помощью удобных вам ...