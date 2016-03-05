Для Интернет-магазина необходимо расширить семантику и на основании этого добавить/изменить категории, внедрить теги. В личку скину ссылку заинтересованным. Работу желательно выполнять по разделам сайта. Взять раздел, подобрать запросы с помощью удобных вам ...
Схема ORG
Добавить в верстку сайта схему орг описанную в документации Яндекса. Присылайте примеры сайтов в приватное сообщение, для проверки. Укажите цену на добавление схемы.
Выбранный исполнитель
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