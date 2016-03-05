Схема ORG

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Завершен1 заявка118 просмотров

Добавить в верстку сайта схему орг описанную в документации Яндекса.  Присылайте примеры сайтов в приватное сообщение, для проверки. Укажите цену на добавление схемы. 

9 лет назад
webenergy-it
Илья 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

K-S
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$5
1 день
Помог разобраться с микроразметкой, рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя!!!!
Все четко и без претензий к заказчику. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

K-S
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад