Увеличение конверсии сайта, раскрутка сайта в поисковых системах

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок192 просмотра

Здравствуйте, друзья. Необходимо увеличить конверсию сайта  www.air24dom.ru  и раскрутить его в поисковых системах . Сайт целиком сделан в HTML. Бюджет весьма ограничен, так что работу предполагается проводить поэтапно. - Конверсия. - Базовые шаги по "улучшению видимости в поисковиках". - Дальнейшее продвижение по мере получения результата  (основная часть проекта будет оплачиваться с полученных заказов). 

П.С. Все текста на сайте полностью уникальны. Тем не менее, хотя сайт и был создан более года назад, в поисковиках он практически не проявляется даже на дальних страницах. 

Жду ваших предложений. 

HTML
9 лет назад
brodo
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Forestov
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$250
90 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Forestov
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад