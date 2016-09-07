Увеличение конверсии сайта, раскрутка сайта в поисковых системах

Здравствуйте, друзья. Необходимо увеличить конверсию сайта www.air24dom.ru и раскрутить его в поисковых системах . Сайт целиком сделан в HTML. Бюджет весьма ограничен, так что работу предполагается проводить поэтапно. - Конверсия. - Базовые шаги по "улучшению видимости в поисковиках". - Дальнейшее продвижение по мере получения результата (основная часть проекта будет оплачиваться с полученных заказов).

П.С. Все текста на сайте полностью уникальны. Тем не менее, хотя сайт и был создан более года назад, в поисковиках он практически не проявляется даже на дальних страницах.

Жду ваших предложений.