Сайт http://sobiclub.com/, уже раскручен. Необходимо поддерживать позицию сайта.
Подобрать ключевики для 8 статей "детской" тематики
Под чутким руководством seo-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 8 статьям.
Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра.
Отчет в Excel.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, укажите в письме.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Тематика сайта - медицинское оборудование. Регионы продвижения Москва и Санкт-Петербург. Только люди с хорошим опытом. Оставляйте ваш Skype.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен трафик на реплики айфонов Гео Москва, Санкт-Петербург, Самара.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте, друзья. Необходимо увеличить конверсию сайта www.air24dom.ru и раскрутить его в поисковых системах . Сайт целиком сделан в HTML. Бюджет весьма ограничен, так что работу предполагается проводить поэтапно. - Конверсия. - Базовые шаги по "улучшению ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуются услуги по поисковому продвижению интернет-магазина систем безопасности (сигнализация, видеонаблюдение, домофоны, датчики движения и т.д). Задача — повышение позиций сайта в выдаче ПС для привлечение новых клиентов (повышение прибыли). ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт и приложение (Android, iOS) в сфере авиации, нужно продвижение на Европу, Америку (северную и южную), страны СНГ и в будущем на все остальные части мира. Продукт ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо раскрутить канал на youtube до 1000 РЕАЛЬНЫХ подписчиков. Тема - мотоблог. Оплата по факту. Пожалуйста, ваши цены.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен фрилансер кто умеете собирать семантическое ядро в Яндекс wordstate Нужно составить mindmap ключевых слов и фраз в тематике Помощь в получении кредитаЗавершен9 лет назад
Добавить в верстку сайта схему орг описанную в документации Яндекса. Присылайте примеры сайтов в приватное сообщение, для проверки. Укажите цену на добавление схемы.Завершен9 лет назад
Для Интернет-магазина необходимо расширить семантику и на основании этого добавить/изменить категории, внедрить теги. В личку скину ссылку заинтересованным. Работу желательно выполнять по разделам сайта. Взять раздел, подобрать запросы с помощью удобных вам ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт9 лет назад