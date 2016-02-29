Оптимизация сайта и продвижение сайта

Требуется провести ряд работ по сайту peretyjka.ru - провести анализ сайта и дать рекомендации по продвижению- составить семантическое ядро сайта- провести техническую оптимизацию сайта- прописать на всех страницах все теги (титл, ключи, описания)- переписать / дописать тексты на всех основных страницах- проверить роботс, htaccess- провести анализ стоимости размещения контекстной рекламыЖду предложений от фрилансеров с хорошими отзывами и большим опытом. Пожалуйста сразу в предложении пишите подробно, что вы предлагаете сделать, за сколько времени и сколько это будет стоить.