Сделать СЯ для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок189 просмотров

Добрый день!

Необходимо собрать семантическое ядро для ИМ, пишите Ваши сроки и расценки. Также желательно скинуть примеры сделанных Вами СЯ. Если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте.

9 лет назад
fixster
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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