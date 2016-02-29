Необходим специалист для периодической консультации и проработки дальнейших действий по сео для сайта!
Сделать СЯ для интернет-магазина
Добрый день!
Необходимо собрать семантическое ядро для ИМ, пишите Ваши сроки и расценки. Также желательно скинуть примеры сделанных Вами СЯ. Если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте.
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