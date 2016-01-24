Приветствую, ищу толкового копирайтера для написания цикла статей, для начала 10 шт на тему энергосбережение и энергосбережение технологии. В дальнейшем если все устроит постоянно буду давать заказы на статьи. Для демонстрации своих способностей напишите что вы ...