Необходим специалист для периодической консультации и проработки дальнейших действий по сео для сайта!
SEO продвижение небольшого интернет магазина
Доброго времени суток!
Требуется SEO специалист, который имеет опыт работы на платформе OpenCart.
Сайт уже занимает хорошие позиции в выдаче по определённым запросам (5 лет сайту), но не по всем которые бы хотелось.
Создали новый сайт, но ещё не перенесли на существующий домен.
Подробное т.з смотрите во вложении.
Рассматриваются люди только с опытом работы и реальным результатом (нужны отзывы/портфолио).
Интересен вариант оплаты за результат/за позиции.
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