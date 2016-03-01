SEO продвижение небольшого интернет магазина

Доброго времени суток!

Требуется SEO специалист, который имеет опыт работы на платформе OpenCart.

Сайт уже занимает хорошие позиции в выдаче по определённым запросам (5 лет сайту), но не по всем которые бы хотелось.

Создали новый сайт, но ещё не перенесли на существующий домен.

Подробное т.з смотрите во вложении.

Рассматриваются люди только с опытом работы и реальным результатом (нужны отзывы/портфолио).

Интересен вариант оплаты за результат/за позиции.