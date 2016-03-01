Необходим специалист для периодической консультации и проработки дальнейших действий по сео для сайта!
Внутренняя оптимизация сайта
Добры день.
Необходима внутренняя SEO-оптимизация сайта согласно ТЗ.
· Установка Яндекс.Метрики (Добавить в существующий Аккаунт), Google Analytics
· Добавление сайта в Google Search Console,Яндекс.Вебмастер
· Присвоениерегиона Минск в Яндекс.Вебмастер
· Закрытиеот индексации внешних ссылок со всех страниц сайта
· Настройка301 редиректов (www, index.php и др.)
· Удалениевсех дублей страниц сайта
· Проверка атрибута rel=”canonical”для pagination и др.
· Удалениевсех битых ссылок (добавление 301 редиректа)
· ДобавлениеЧПУ (при необходимости)
· Созданиекарты сайта
· Настройка404 ошибки
· НастройкаRobots.txt (указание host, sitemap, запрет к индексациималоинформативных страниц)
· Оптимизацияразмера страниц сайта, изображений, CSS для ускорения загрузки
· Оптимизацияперелинковки сайта с учётом оптимальной передачи поискового веса
· Выделениезаголовков H1-H6, маркированных списков для статей сайта
· Размещениеосновных статей «в один клик», перелинковка, ссылки с главной (при возможности)
· Заполнениетайтлов, метатегов (description)
· Заполнениегео-метатегов для персонализации выдачи
· Добавлениеатрибута Alt у картинок с учётом ключевых слов
· Добавлениесемантической разметки на страницах
· Добавлениесайта в Яндекс.Справочник, Яндекс.Карты
· Добавлениемикроразметки в раздел Контакты для автообновления Яндекс.Карт, семантической
разметки
· Добавлениекнопок социальных сетей (расшариваний)
· Добавлениев сервис Google Мой бизнес (при отсутствии)
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