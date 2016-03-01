Внутренняя оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок158 просмотров

Добры день.

Необходима внутренняя SEO-оптимизация сайта согласно ТЗ. 

·        Установка Яндекс.Метрики (Добавить в существующий Аккаунт), Google Analytics

·        Добавление сайта в Google Search Console,Яндекс.Вебмастер

·        Присвоениерегиона Минск в Яндекс.Вебмастер

·        Закрытиеот индексации внешних ссылок со всех страниц сайта

·        Настройка301 редиректов (www, index.php и др.) 

·        Удалениевсех дублей страниц сайта

·        Проверка атрибута rel=”canonical”для pagination и др.

·        Удалениевсех битых ссылок (добавление 301 редиректа)

·        ДобавлениеЧПУ (при необходимости)

·        Созданиекарты сайта

·        Настройка404 ошибки

·        НастройкаRobots.txt (указание host, sitemap, запрет к индексациималоинформативных страниц)

·        Оптимизацияразмера страниц сайта, изображений, CSS для ускорения загрузки

·        Оптимизацияперелинковки сайта с учётом оптимальной передачи поискового веса

·        Выделениезаголовков H1-H6, маркированных списков для статей сайта

·        Размещениеосновных статей «в один клик», перелинковка, ссылки с главной (при возможности)

·        Заполнениетайтлов, метатегов (description)

·        Заполнениегео-метатегов для персонализации выдачи

·        Добавлениеатрибута Alt у картинок с учётом ключевых слов

·        Добавлениесемантической разметки на страницах

·        Добавлениесайта в Яндекс.Справочник, Яндекс.Карты

·        Добавлениемикроразметки в раздел Контакты для автообновления Яндекс.Карт, семантической

разметки

·        Добавлениекнопок социальных сетей (расшариваний)

·        Добавлениев сервис Google Мой бизнес (при отсутствии)

CSS
9 лет назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров