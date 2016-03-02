SEO продвижению сайта (удаленная работа)

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Закрыт24 заявки203 просмотра

Регулярная работа с контентом на сайте

·        внутренняя оптимизация сайта

·        анализ конкурентов и ключевых запросов

·        подбор ключевых слов

·        подбор и заполнение метатегов

·        наполнения сайта контентом

·        обработка фотографий

·        написание уникальных статей

·        составление ТЗ на модернизацию сайта для повышение USABILITY  и конверсии

Интересует стоимость работ.

Сайт - Кондитерская, Торты на заказ.

Написание статей
9 лет назад
tortitutto
Сергей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров