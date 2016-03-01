Сайт first.dp.ua Запросы: Грузоперевозки Днепропетровск, Грузовое такси Днепропетровск, грузчики Днепропетровск, и т.д Сколько Выйдет по Деньгам и по времени
Требуется выполнить СЕО оптимизацию сайта
Интернет-магазин ногтевой продукции
Детали напишу иполнителю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо поправить в шаблоне на вп микроразметку гугла и яндекса. Цена сроки.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Под чутким руководством seo-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 3 статьям. Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра. Отчет в Excel. Оплата почасовая - 80 рублей в час. Если у вас ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт http://shuyali.net/, его плохо видят поисковики. При проверке на http:// pr-cy.ru/выдает 18 ошибок. 8 из них - http://prntscr.com/aaa1tb, редирект, ошибки HTML кода – нужно исправить. Есть еще пара сайтов по которым нужны рекомендации ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо описать Title / Description товара под поисковики, сайт продажи радиостанций.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
продвижение сайта (belm.by) по таким-то запросам (ноутбуки, моноблоки) на страну (Республика Беларусь, минск) в поисковиках (гугл, яндекс)Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется: 1. прогон олсабмиттером по незаспамленным базам (каталоги статей, желтостраничники и т.п.) несколько десятков сайтов. 2. То же, что п.1 но вручную Исходные тексты статей, анкоры ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
интернет магазин, тематика игровые приставки и все что с ними связано ищет качественного исполнителя по расскрутке магазина посредством SEO, регион UAПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $400
Требуется: специалист по продвижению в поисковиках Яндекс и Гугл, сайт по постельной тематике (подушки, одеяла, халаты)Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт9 лет назад