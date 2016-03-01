Надо поправить в шаблоне на вп микроразметку гугла и яндекса. Цена сроки.
Подобрать ключевики для 3 статей о благотворительности
Под чутким руководством seo-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 3 статьям.
Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра.
Отчет в Excel.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, укажите в письме.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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