leda-luber

Очень понравилось работать с Алексеем - все делает быстро и профессионально. Начинали с дизайна сайта. Я была поражена, когда за час с небольшим, буквально на моих глазах он "отрисовал" Главную страницу нужного мне сайта и еще 13 дополнительных страниц! Все схватывает с полуслова. Его можно рекомендовать и получать за это благодарности.... Нереально талантливый. В результате, сделали помимо дизайна верстку и адаптивную версию сайта на движке modx. Еще добавили на сайт интернет-магазин. Алексей помог мне с наполнением сайта и сделал для меня админ-панель для облегченного управления сайтом для непрофессионала. Это очень поможет мне в дальнейшей работе с сайтом самостоятельно.