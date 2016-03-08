leda-luber

Лариса leda-luber

 
49 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Нужен новый дизайн Главной страницы сайта www.potolki-leda.ru
Все отлично, всегда точные и понятные задания, отличная коммуникация, а также своевременная оплата.
Очень понравилось работать с Алексеем - все делает быстро и профессионально. Начинали с дизайна сайта. Я была поражена, когда за час с небольшим, буквально на моих глазах он "отрисовал" Главную страницу нужного мне сайта и еще 13 дополнительных страниц! Все схватывает с полуслова. Его можно рекомендовать и получать за это благодарности.... Нереально талантливый. В результате, сделали помимо дизайна верстку и адаптивную версию сайта на движке modx. Еще добавили на сайт интернет-магазин. Алексей помог мне с наполнением сайта и сделал для меня админ-панель для облегченного управления сайтом для непрофессионала. Это очень поможет мне в дальнейшей работе с сайтом самостоятельно.
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