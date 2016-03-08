leda-luber

$600
Интересует создание интернет-магазина под ключ + мобильная версия версия сайта
Интернет-магазины32 заявки
Закрыт
8 лет назад
Интересует создание интернет-магазина под ключ + мобильная версия версия сайта
Есть многостраничный старый сайт. В настоящий момент "перерисовали" Главную и некоторые страницы. Нужна консультация по оптимизации. Возможно, дальнейшее продвижение этого сайта
Заказываю новый дизайн Главной страницы сайта www.potolki-leda.ru Нужен программист сверстать Главную страницу и "прикрутить" к сайту. Возможна дальнейшая работа с последующими страницами и другими сайтами.
Нужен новый современный дизайн Главной страницы сайта www.potolki-leda.ru в стиле лендинга, но с учетом того, что ее нужно будет "прикрутить" к многостраничному сайту.