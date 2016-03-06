Подобрать ключевые слова для 15 статей на тему здоровья

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок126 просмотров

Под чутким руководством seo-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 15 статьям.

Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра.

Отчет в Excel.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, укажите в письме.

Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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