Анализ юзабитити целевых страниц для запуска рекламной кампании.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок128 просмотров

Планируется контекстная рекламная кампания и поисковая оптимизация под конкретные задачи.

Необходимо: 

1. Дать аргументированное заключение по эффективности и целесообразности проведения рекламной кампаний по указанным запросам на страницы в текущем их состоянии. Указать конкретные проблемы и недостатки, негативно влияющие на результат.

2. Произвести анализ юзабилити целевых сайтов в соответствии с целевым предложением.

3. Предложить логику проведения рекламной кампании, корректировку страниц, (либо создание новых), изменение параметров сайта с перечнем конкретных требований

Тематика запроса: во вложении

Целевых страниц: 2 шт.

9 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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