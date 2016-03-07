Требуется создание семантического ядра для google adwords

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Закрыт2 заявки192 просмотра

Требуется создание семантического ядра для google adwords на английский.

Тематики туризм. 

Google Ads
9 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$300
7 дней
Сортировал слова в экселе по группам. Договорились на 10 дней. Взял предоплату в 100$.Через месяц сделано было 1/10 проекта. Работа не была выполнена.

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад