Интересует оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка115 просмотров

Необходимо написать тз на правки оптимизации сайта. После утверждения внести правки.

Файл с ключами и урл выбранному специалисту

9 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$20
5 дней
Сделал в общей сложности 3 заказа, все три затянул по срокам. Все компенсировал тем, что дополнял его своими рекомендациями. Срок прибавляйте и все будет ок. Рекомендую.
Оплату получил, продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад