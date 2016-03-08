Сео Продвижение сайта и улучшение по выдаче группы вк

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок185 просмотров

Наш сайт ocase.com.ua

Необходима:

-Сео оптимизация

-Написание статей для сайта(оплата, доставка и тд)

-Сео продвижение

Хотелось бы увидеть примерный план и расчет стоимости продвижения

Так же есть группа https://vk.com/smartchehol по многим ключевым запросам выдается на 1-2 старнице, хотелось бы улучшить результут

Написание статей
9 лет назад
guest_14575519013704
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров