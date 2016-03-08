Необходимо написать тз на правки оптимизации сайта. После утверждения внести правки. Файл с ключами и урл выбранному специалисту
Сео Продвижение сайта и улучшение по выдаче группы вк
Наш сайт ocase.com.ua
Необходима:
-Сео оптимизация
-Написание статей для сайта(оплата, доставка и тд)
-Сео продвижение
Хотелось бы увидеть примерный план и расчет стоимости продвижения
Так же есть группа https://vk.com/smartchehol по многим ключевым запросам выдается на 1-2 старнице, хотелось бы улучшить результут
Заявки фрилансеров
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