Задачка: Создать семантическое ядро. Тема - реклама. Задача найти как можно групп запросов касающихся темы рекламы и сгруппировать эти запросы. Важна выделить именно группы запросов, например, ПОЛИГРАФИЯ - визитки, сувенирная продукция, листовки и ...
Подготовить теги для страниц в Word
Подготовить задание для создания страниц по шаблону. Для каждой страницы в Word нужно составить ЧПУ URL, title, description и h1, разместить готовый текст.
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