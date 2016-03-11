Подготовить теги для страниц в Word

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Подготовить задание для создания страниц по шаблону. Для каждой страницы в Word нужно составить ЧПУ URL, title, description и h1, разместить готовый текст. 

9 лет назад
goodwin79
Рустам 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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