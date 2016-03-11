Создать семантическое ядро для будущего сайта

Задачка:

Создать семантическое ядро. Тема - реклама.

Задача найти как можно групп запросов касающихся темы рекламы и сгруппировать эти запросы. Важна выделить именно группы запросов, например, ПОЛИГРАФИЯ - визитки, сувенирная продукция, листовки и тд, ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА - сео, раскрутка, продвижение, дизайн сайта и тд.

Это ядро необходимо для создания тематического сайта по рекламе.

Пишите кто готов сделать сегодня эту работу и вашу стоимость.

Ещё раз повторю важен ОХВАТ всевозможных видов рекламы и ГРУППИРОВКА.