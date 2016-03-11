Вывод сайта из под ручных санкций google зарубежная тематика

Необходимо собрать семантику для интернет-магазина и составить ТЗ для копирайтера. В идеале ищу себе помощника для долгосрочного сотрудничества. Можно начинающего, но основы SEO и навыки сбора семантики обязательны! Остальному обучу :)Оплата фиксировано за ...