Seo продвижение сайта автосервиса

На данный момент существующий сайт. Автосервис переезжает в новое место и меняет ассортимент услуг. Теперь они будут заниматься автомобилями Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper - ремонт и запчасти.

Новый домен (зарегистрирован неделю назад)

Макет главной нового сайта https://yadi.sk/i/gUpDiAkUq7f9B

На главной странице предусмотрена текстовая зона.

Для каждой категории:

общая страница по ремонту коммерческого класса, "ремонт Fiat Ducato", "ремонт Peugeot Boxer", "ремонт Citroen Jumper", так же по продаже запчастей для каждого автомобиля, предусмотрены свои текстовые страницы.

Платформа нового сайта - wordpress.

Необходимо вывести в топ10 данный сайт по составленному вами семантическому ядру.

В дальнейшем, в случае удовлетворительного сотрудничества, готов передавать клиентов на SEO в большом количестве.

От исполнителя жду предложения по ежемесячной стоимости и ее обоснования.