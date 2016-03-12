Seo продвижение сайта автосервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка191 просмотр

На данный момент существующий сайт. Автосервис переезжает в новое место и меняет ассортимент услуг. Теперь они будут заниматься автомобилями Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper - ремонт и запчасти.

Новый домен (зарегистрирован неделю назад)

Макет главной нового сайта https://yadi.sk/i/gUpDiAkUq7f9B 

На главной странице предусмотрена текстовая зона.

Для каждой категории:

общая страница по ремонту коммерческого класса, "ремонт Fiat Ducato", "ремонт Peugeot Boxer", "ремонт Citroen Jumper", так же по продаже запчастей для каждого автомобиля, предусмотрены свои текстовые страницы.

Платформа нового сайта - wordpress.

Необходимо вывести в топ10 данный сайт по составленному вами семантическому ядру. 

В дальнейшем, в случае удовлетворительного сотрудничества, готов передавать клиентов на SEO в большом количестве.

От исполнителя жду предложения по ежемесячной стоимости и ее обоснования.

WordPress
9 лет назад
veekram
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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