Acetons

Лев Афиненко Acetons

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Веб Программист (ajax,php,mysql,xml,css,x()html,javascript)

Навыки

PHP (1 год)

JavaScript (6 лет(AJAX-3 года)) - jQuery Jshttprquest,json

MySQL (3 года)

(x)HTML, CSS (3 года)

CMS (DLE-2года,Drupal-2 Года,)

Linux (основная ОС)

Перевожу разные модули на русский,испанский,французский,китайский,английский

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDrupaljQueryLinuxAjaxDLE
Портфолио
Отзывы заказчиков
sk_tz_com
44 годаАндорра
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5000
10 баллов
13 лет назад
Создание движка магазина Приватно для Acetons(Лев)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dan8880
Илья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Разработка Приватка для Льва(Acetons)
Этот человек творит чудеса! Выполнил все и в очень короткие сроки! Будем работать дальше!
Хороший заказчик,Хорошо пишет ТЗ буду и дальше с ним работать =)
Ответный отзыв
Yastreb
45 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
5 баллов
13 лет назад
Доработка модуля под ДЕ 9.0
Отказался от проекта. После того как уже взялся.
Lord-Freeman
Антон Чехов 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Простая доработка привязки к СМС билл (движок DLE)
Человек очень ответственно подошёл к заданию. Работал быстро и сделал всё необходимое максимально чётко и в соответвствии с поставленной задачей. Рекомендую специалиста! P.S. Будем сотрудничать и дальше!
Мне понравилась работа с Антоном. Рекомендую!
Ответный отзыв
dan8880
Илья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
13 лет назад
Русифицировать и установить на сайт Answers.
Очень хороший и ответственный исполнитель! Все сделано быстро качественно и без всяких проблем! Еще не раз обращусь к этому человеку!