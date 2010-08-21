Веб Программист (ajax,php,mysql,xml,css,x()html,javascript)
Навыки
PHP (1 год)
JavaScript (6 лет(AJAX-3 года)) - jQuery Jshttprquest,json
MySQL (3 года)
(x)HTML, CSS (3 года)
CMS (DLE-2года,Drupal-2 Года,)
Linux (основная ОС)
Перевожу разные модули на русский,испанский,французский,китайский,английский
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Галерея под ключ230 просмотров
- Сайт под ключ218 просмотров
Отзывы заказчиков
$5000
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
13 лет назад
Этот человек творит чудеса! Выполнил все и в очень короткие сроки! Будем работать дальше!
Ответный отзыв
Хороший заказчик,Хорошо пишет ТЗ буду и дальше с ним работать =)
$15
5 баллов
13 лет назад
Отказался от проекта. После того как уже взялся.
$15
10 баллов
13 лет назад
Человек очень ответственно подошёл к заданию. Работал быстро и сделал всё необходимое максимально чётко и в соответвствии с поставленной задачей. Рекомендую специалиста! P.S. Будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
Мне понравилась работа с Антоном. Рекомендую!
$5
10 баллов
13 лет назад
Очень хороший и ответственный исполнитель! Все сделано быстро качественно и без всяких проблем! Еще не раз обращусь к этому человеку!