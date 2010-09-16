Прием платежей от 6 основных платежных систем

Нужно разработать компонент ( класс, набор классов PHP5 ) для приема платежей на сайте через основные электронные платежные системы с абстрактным интерфейсом.

Т.е. Web приложение может вызвать метод "примем средств на сумму X, в валюте Y через систему Z.".

В результате чего компонент производит процессы, необходимые для приема средств. Компонент также должен содержать механизм получения результата платежной транзакции.

Интересуют исполнители, имеющие опыт в данной области, так как задача очень срочная.

Подробности обсудим.