Прием платежей от 6 основных платежных систем

$250
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок192 просмотра
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Нужно разработать компонент ( класс, набор классов PHP5 ) для приема платежей на сайте через основные электронные платежные системы с абстрактным интерфейсом.

Т.е. Web приложение может вызвать метод "примем средств на сумму X, в валюте Y через систему Z.".

В результате чего компонент производит процессы, необходимые для приема средств. Компонент также должен содержать механизм получения результата платежной транзакции.

Интересуют исполнители, имеющие опыт в данной области, так как задача очень срочная.

Подробности обсудим.

13 лет назад
naivete
Инна 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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