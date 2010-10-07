Система тестирования

Веб-программированиеЗавершен6 заявок184 просмотра
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Имеется собственная CMS. Нужно к ней добавить систему тестирования студентов.

Подробности в личку или isq 375169039

13 лет назад
Jober89
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex89NSK
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
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