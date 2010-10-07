Система тестирования

Необходимо сделать интерактивную карту представительств, как здесь: http://www.delivery-auto.com.ua/ Оставляйте Ваши цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется собственная CMS. Нужно к ней добавить систему тестирования студентов.
Подробности в личку или isq 375169039
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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