Граббер сайта

Веб-программированиеЗавершен10 заявок354 просмотра
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Задание в приложении

от просмотра другими - тема закрыта так что смело пишите прям здесь

13 лет назад
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$120
5 дней
Молодец справился с поставленной задачей - быстро и профессионально
Отличное сотрудничество. Оплата через СБС. В общении заказчик приятен, ТЗ составлено четко, никаких проблем. Оценка + 10!
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