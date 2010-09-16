Добавить раздел+ слайд шоу

1.Нужно добавить раздел на сайт в виде кнопки( в горизонтальном меню)

там должны быть подразделы(1й уровень вложенности) вида как тут laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=0

(чтоб можно было добавить неограниченное кол-во)

1й уровень вложенности (внутри)должен выглядеть так :

описание + фото-галерея, должна быть как тут ayvazovsky. com.ua/ (фотогалерея)

т.е. добавляю неограниченное кол-во фото-при НАВЕДЕНИИ на них они увеличиваются в размер с браузер.(ну или чуть поменьше)

2. В шапке сайта там где сейчас маленькие картины в рамках и диванчик- на этом месте сделать 2 большие рамки, в которых будет слайд шоу, как тут под шапкой coronahotel. com.ua/. Фото (слайд шоу) чтоб можно было загрузить\удалить с админ.панели.

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движек самописный

адрес laperlehotel. com

Оплата по сбс или по выполнению на кошелек исполнителя