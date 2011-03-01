Требуется доработка существующего сайта

$1000
Веб-программированиеЗавершен3 заявки289 просмотров
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Требуется доработка уже работающего сайта в связи с тотальной занятостью первоначального подрядчика.

Движок сайта = MODx

есть база данных по объектам

требуется один толковый Веб-программист, хорошо знакомый с MODx и работой с базами данных для внесения периодически всплывающих улучшений в структуру как самого сайта, так и в доработку базы данных, улучшение интерфейса админки, совершенствование механизма поиска объектов в базе данных.

13 лет назад
coroban1
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
andre33
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
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