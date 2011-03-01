Требуется доработка существующего сайта

Требуется доработка уже работающего сайта в связи с тотальной занятостью первоначального подрядчика.

Движок сайта = MODx

есть база данных по объектам

требуется один толковый Веб-программист, хорошо знакомый с MODx и работой с базами данных для внесения периодически всплывающих улучшений в структуру как самого сайта, так и в доработку базы данных, улучшение интерфейса админки, совершенствование механизма поиска объектов в базе данных.