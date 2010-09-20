Доделки для сайта Bitrix версия 4.1.7.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки131 просмотр
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На движке Bitrix версия 4.1.7. сделан интернет магазин, товары вбиты как элементы каталога (admin/iblock_element_edit.php?ID=1722&type=catalog&lang=ru&IBLOCK_ID=37)

Доделка 1 - Сейчас в тэге title отображается название товара группы, надо добавить поле, которое при заполнении будет управлять тэгом title.

Доделка 2 - На сайте хочется иметь возможность добавить блок, который показывался бы в зависимости от того в каком месте каталога находится пользователь, а не на всех страницах сайта, как сейчас.

13 лет назад
qecz
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
renex
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Всё сделал быстро и чётко. Рекомендую, как надежного партнера!
Рекомендую Алексея как хорошего заказчика, с которым приятно работать.
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