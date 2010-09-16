Изменения в магазине на VirtueMart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо обновить дизайн на интернет-магазине шин на VirtueMart и внести следующие изменения:

— Поиск по модели и марке авто аналогично shinawest.ru (сначала находится размер шины или диска, потом при нажатии выдаются все шины диски с этим размером)

— Все марки и серии авто надо взять с shinawest.ru

— Добавить функцию сравнения товара.

— Вид каталога аналогично shinawest.ru

макеты в jpg: http://9site.ru/tempfiles/ks.zip

макеты есть в псд

Жду ваших предложений по цене и контактов в проект.

Virtuemart
13 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад