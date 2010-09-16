Изменения в магазине на VirtueMart

Необходимо обновить дизайн на интернет-магазине шин на VirtueMart и внести следующие изменения:

— Поиск по модели и марке авто аналогично shinawest.ru (сначала находится размер шины или диска, потом при нажатии выдаются все шины диски с этим размером)

— Все марки и серии авто надо взять с shinawest.ru

— Добавить функцию сравнения товара.

— Вид каталога аналогично shinawest.ru

макеты в jpg: http://9site.ru/tempfiles/ks.zip

макеты есть в псд

Жду ваших предложений по цене и контактов в проект.