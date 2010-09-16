Нужно поправить подборку товаров MSQL

Поправить отображение года выпуска про подборе товаров на сайте www.acover.ru

Это область под баннером где вы выбираете марку к ней привязана модель и год каждому товару присвоены эти данные.

Сейчас год отображается если только один периуд задан для одной модели авто например ACURA RDX года отображаются а вот MDX там просто несколько периудов выпуска года уже не отображаются.

Тоесть надо поправить отображение года выпуска + если года задваиваются например у одного товара ACURA MDX 2005-2008 а другой 2006-2010 нужно чтобы показывало подборку с 2005-2010 тоесть убрать одинаковые года, чтобы не было задвоения.

CMS WEB Assist Shop Script

более детально разжую при переписке.