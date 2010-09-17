Создать на сайте платную подписку.

Пример:

мы пользуемся сервисом для продажи наших сигналов (рассылка текстовые сообщения) на fxmail.ru

а именно здесь http://fxmail.ru/subscribes/subscribe/?subscribe_id=3154

но нам нужно что бы мы могли автоматизированно продавать свои рассылки у себя на сайте, то есть клиенты могут подписаться на бесплатные выпуски а могут на платные. оградить себя от зависимости fxmail.ru

нужно сделать возможность осуществления платной и бесплатной рассылки нашим подписчикам.

сделать чтобы клиенты могли легко подписаться на нашу рассылку.