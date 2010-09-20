И так есть два проект 1) Почтовый сервис на движке B1GMAIL 2) Сайт с куча модулами и плагинами на движке Social Engine нужно их привязывать, чтоб при регистрации аккаунт на почте автоматом получать акк на Social ...
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Cкрипт редактирования excel файла.
Открываешь файл Excel Reader - изменяешь массив и сохраняешь этот же массив в этом же файле.
Должны быть сохранены все функции и формулы которые содержатся в excel файле.
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