Cкрипт редактирования excel файла.

Открываешь файл Excel Reader - изменяешь массив и сохраняешь этот же массив в этом же файле.

Должны быть сохранены все функции и формулы которые содержатся в excel файле.

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