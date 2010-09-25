Парсер небольшого сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки182 просмотра
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Необходимо отпарсить сайт

http://www.macmep.ru/

там всего 30-40 статей сумма за парсинг 400 рублей.

Условие:

1) Отпарсить HTML страницу вставить надо в SQL таблицу от Joomla 1.5 (таблица JOS_content)

2) рисунки надо залить в папку /images/stories/имя папки

т.е Забираем весь HTML код где только в теге делаем замену на рисунки закаченные в выше указанную папку

13 лет назад
Joker84
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ferggren
Сергей 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Работы выполнена на все 110%. очень рад сотруднечеству не раз уже с ним работал через weblanse и через личное общение. всем советую человек ответсвенный и профессионально подкованный
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