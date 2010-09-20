Срочно написать парсер/граббер

Веб-программированиеЗавершен13 заявок237 просмотров
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Требуется срочно написать парсер/граббер для одного украинского интернет-магазина и вытянуть весь каталог товаров.

Оплата по факту предоставления сграбленного контента.

13 лет назад
traffstock
Касторов 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
WinnerWolf
Артур 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Артем очень быстро написал парсер для достаточно сложного сайта. Я благодарен ему за выполненную работу.
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