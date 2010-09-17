Доделать форму в Chronoforms (Joomla)

Пример: мы пользуемся сервисом для продажи наших сигналов (рассылка текстовые сообщения) на fxmail.ru а именно здесь http://fxmail.ru/subscribes/subscribe/?subscribe_id=3154 но нам нужно что бы мы могли автоматизированно продавать свои рассылки у себя на сайте, то есть клиенты могут ...