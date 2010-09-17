Магазин на opencart. Вывод товаров на главной.

Есть интернет-магазин на движке OcStore (OpenCart RUS), нужно его доработать:

Есть порядка 20 категорий и подкатегорий. Из конкретных 3ёх нужно выводить по три Выбранных товара на главной странице.

Было бы круто связать это дело с основной админкой. Если такой возможности нет – то можно через дополнительную, самописную админку, где нужны только PHP+Mysql знания.

Надеюсь понятно объяснил, если нужны подробности – спрашивайте.

Нужен результат, способ реализации – ваш.

Если в движке или отдельным модулем это реализовано – заплачу за консультацию/информацию.

Укажите цену, сроки, и способ реализации.