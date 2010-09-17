Магазин на opencart. Вывод товаров на главной.

Задача: доработать сайт http://www.orhidea.by/ Требование: веб-программист, минчанин, с возможностью подъехать в офис. Контактная информация: телефон: + 375 (17) 202-52-97, звонить с 10.00 до 19.00; e-mail: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин на движке OcStore (OpenCart RUS), нужно его доработать:
Есть порядка 20 категорий и подкатегорий. Из конкретных 3ёх нужно выводить по три Выбранных товара на главной странице.
Было бы круто связать это дело с основной админкой. Если такой возможности нет – то можно через дополнительную, самописную админку, где нужны только PHP+Mysql знания.
Надеюсь понятно объяснил, если нужны подробности – спрашивайте.
Нужен результат, способ реализации – ваш.
Если в движке или отдельным модулем это реализовано – заплачу за консультацию/информацию.
Укажите цену, сроки, и способ реализации.
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