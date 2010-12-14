Установка на CMS MODx

Доброго дня!

Есть сайт http://mirovie-kanikuli.com/beta

Он собран на MODx CMS.

Необходимо:

1. Настроить выборку туров по фильтрам http://clip2net.com/clip/m19963/1284896389-clip-31kb.jpg

Вместо дропдауна с датой сделать 2 линка. При клике на один открывается в попапе календарь, пользователь выбирает дату начала и конца периода в котором он ищет тур. Выборку можно делать стандартными возможностями сниппета Ditto. Пример создания подобной выборки можно посмотреть здесь http://modx.ru/blog/409/

Если исполнителю проще написать свой сниппет для фильтрации - пожалуйста. Главное качество и стабильность работы.

2. Настроить карусель на странице тура (http://clip2net.com/clip/m19963/1284896590-clip-77kb.jpg). Сейчас она не отображается. Из админпанели должна быть возможность добавления фотографий, которые будут отображаться в карусели. При клике на фото в карусели оно увеличивается в лайтбоксе.

Бюджет обсуждаем.

Прошу отвечать тем, кто работал уже с данной CMS.

Ищу адекватного программиста для постоянного сотрудничества. Желательно из Харькова.

Есть постоянный поток заказов.