Натянуть скин на ваш flv плеер

Нужно взять флеш плеер (подразумевается, что у вас уже есть готовый) и натянуть на него скин, который я дам.

т.е., фактически, натянуть новый скин на ваш [готовый] плеер

стандартный функционал (например, JW плеера):

старт, стоп, пауза, весь экран, тише, громче, без звука

статус бар: загружено, проиграно, перемотка (поддержка [псевдо] стримминга ngnix)

изменение пути к файлу (внутри плеера - было video1/vid.flv стало video2/vid.flv)

ссылка на сайт из меню

цену хотелось бы услышать от вас

(но ориентируюсь на $30-50)