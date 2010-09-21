Установить ЧПУ на форум Vbulletin

Здравствуйте. Требуется установка ЧПУ на форум на Vbulletin. Форум установлен в раздел вида http://url.ru/forum/

Ссылки должны быть вида http://url.ru/forum/nazvanie-sranici.html

Знаю, что есть специальные готовые модули для этого, но нет времени с ними разбираться.

Так же одно уточнение, после установки вы должны объяснить мне, как вы это делали, так сказать на будущее.

Жду ваших предложений. Желательно это сделать в течении нескольких часов.