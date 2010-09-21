Доработка сайта

Мы используем в своём магазине php версию магазина от digiseller.ru(официальный сервис по выдаче товара от Webmoney). Изначально, все цены отображаются в долларах, надо переделать на вывод в рублях. Это вроде как заложено в первоначальном функционале ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Две проблемы которые желательно быстро решить:
1. Переделали верстку у сайта на флеш - сейчас открываем флеш не работает - ошибка кода, флешерер который делал в отпуске а рабочий сайт нужен сейчас
2 на сайте отвалилось видео с - посмотреть в чем пробелемма поправить
Сроки - сейчас
Деньги - 30 у.е. не торгуемся.
Исполнителям без портфолио и положительных отзывов не обращаться!
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