Доработка сайта

Две проблемы которые желательно быстро решить:

1. Переделали верстку у сайта на флеш - сейчас открываем флеш не работает - ошибка кода, флешерер который делал в отпуске а рабочий сайт нужен сейчас

2 на сайте отвалилось видео с - посмотреть в чем пробелемма поправить

Сроки - сейчас

Деньги - 30 у.е. не торгуемся.

Исполнителям без портфолио и положительных отзывов не обращаться!