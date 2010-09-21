Доработка сайта

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Две проблемы которые желательно быстро решить:

1. Переделали верстку у сайта на флеш - сейчас открываем флеш не работает - ошибка кода, флешерер который делал в отпуске а рабочий сайт нужен сейчас

2 на сайте отвалилось видео с - посмотреть в чем пробелемма поправить

Сроки - сейчас

Деньги - 30 у.е. не торгуемся.

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13 лет назад
Tesla18
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад