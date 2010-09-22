Модуль для DLE - вывод новостей из категории

Нужно сделать так, чтоб пополнение счёта аккаунта на сайте производилась не через PayPal а через WebMoney. Подробности по Аське. Сумма оплаты за работу - 1000 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать вывод новостей вида, как на скриншоте снизу
Подробнее:
Создается новость с заголовком, в категории Игры
"Англия 22/09 Франция"
Внутри новости соответственно вся информация, это не так важно
Модуль выводит эти новости (из категории Игры) в том виде, как на скриншоте, т.е. один заголовок
(иконка) Англия 22/09 Франция (колличество комментариев) и значок телевизора например
При нажатии на строку - открывается полная новость
Ширина этой колонки - 220px
Пример реализации на стороннем сайте:
http://www.vakarm.net/ (слева сверху)
UPD: Забыла добавить: модуль должен работать на версии дле 8.5 и поддерживать переход на 9.0
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