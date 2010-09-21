Нужно убрать зум со страницы товара в magento

Нужно доработать компоненту CB (JOOMLA) добавить вкладку с Видео-файлам на стр. пользователя http://www.baraban.kharkov.ua/video/cb-open-video.jpg http://www.baraban.kharkov.ua/video/cb-user-page.jpg ВЕРСИЯ JOOMLA 1.0 ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В АСЬКУ 423-117-008
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См. описание в аттаче.
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