Нужно убрать зум со страницы товара в magento

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Magento
13 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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