Сделать javascript полосу прокрутки в джумле

Есть сайт на джумле, нужно сделать скролл контентной области на javascript, Пробовал сделать на jquery не получилось т.к. сверху есть флеш объект публикуемый через свфобжект, и они каким то образом конфликтуют, по стилям. Вообщем нет времени доводить до ума нужна помощь профи. Skype BrndCrte mail [email protected]

С Уважением, Василий.