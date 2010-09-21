Сделать javascript полосу прокрутки в джумле

Требуется сделать вывод новостей вида, как на скриншоте снизу Подробнее: Создается новость с заголовком, в категории Игры "Англия 22/09 Франция" Внутри новости соответственно вся информация, это не так важно Модуль выводит эти новости (из категории Игры) в том виде, как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на джумле, нужно сделать скролл контентной области на javascript, Пробовал сделать на jquery не получилось т.к. сверху есть флеш объект публикуемый через свфобжект, и они каким то образом конфликтуют, по стилям. Вообщем нет времени доводить до ума нужна помощь профи. Skype BrndCrte mail [email protected]
С Уважением, Василий.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $35
Нужно сделать так, чтоб пополнение счёта аккаунта на сайте производилась не через PayPal а через WebMoney. Подробности по Аське. Сумма оплаты за работу - 1000 рублей.Завершен13 лет назад
- $15
Нужен ява апплет. задача апплета. апллет прогружается с вебстранички ,определяет версию установленой явы и в зависимости от версии подгружает с интернета тот или иной апплет и запускает его.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть форма в chronoforms необходимо сделать следующее: 1. Добавить в стандартную проверку подгружаемого файла проверку его разрешения и цветности 2. Сделать так, чтобы обязательность ввода данных в часть полей зависила от значения других полей. форма ...Завершен13 лет назад
- $200
Нужно доделать проект, который сделан на джустина. Часть задания уже сделана и есть список что уже сделано и описание как система сделана, которое написал программист который делал эту систему.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Две проблемы которые желательно быстро решить: 1. Переделали верстку у сайта на флеш - сейчас открываем флеш не работает - ошибка кода, флешерер который делал в отпуске а рабочий сайт нужен сейчас 2 на сайте отвалилось видео ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Мы используем в своём магазине php версию магазина от digiseller.ru(официальный сервис по выдаче товара от Webmoney). Изначально, все цены отображаются в долларах, надо переделать на вывод в рублях. Это вроде как заложено в первоначальном функционале ...Завершен13 лет назад
- $10
Здравствуйте. Требуется установка ЧПУ на форум на Vbulletin. Форум установлен в раздел вида http://url.ru/forum/ Ссылки должны быть вида http://url.ru/forum/nazvanie-sranici.html Знаю, что есть специальные готовые модули для этого, но нет времени с ними разбираться. Так же одно уточнение, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен граббер титлов для dle движка версии 9.0 есть готовый рабочий скрипт но работает только на поздних версиях и иногда глючит. ( можно использовать для переделки ) пишем в icqЗавершен13 лет назад
- $170
Добрый, требуется исполнитель. Есть макет в PSD, нужно сверстать, натянуть на смс, установка, настройка и тд Смс прошу предлагать вам, так как не знаю какой лучше подойдет для этой задачи. Задача: основной сайт не чего сверх естественного, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад