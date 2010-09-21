Сделать javascript полосу прокрутки в джумле

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Есть сайт на джумле, нужно сделать скролл контентной области на javascript, Пробовал сделать на jquery не получилось т.к. сверху есть флеш объект публикуемый через свфобжект, и они каким то образом конфликтуют, по стилям. Вообщем нет времени доводить до ума нужна помощь профи. Skype BrndCrte mail [email protected]

С Уважением, Василий.

Javascript
13 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
sitemaster-war
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
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