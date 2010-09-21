Программирование и верстка

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок159 просмотров
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Добрый день коллеги. Нужна помощь в программировании сайта. Подробное тз и макеты прикрепляю к проекту. Важны сроки (1-2 недели). Пишите цены. ТЗ в приложении

13 лет назад
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад