Программирование и верстка. Макеты в psd готовы.

Нужно доработать компоненту CB (JOOMLA) добавить вкладку с Видео-файлам на стр. пользователя http://www.baraban.kharkov.ua/video/cb-open-video.jpg http://www.baraban.kharkov.ua/video/cb-user-page.jpg ВЕРСИЯ JOOMLA 1.0 ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В АСЬКУ 423-117-008
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Добрый день коллеги. Нужна помощь в программировании сайта. Подробное тз и макеты прикрепляю к проекту. Важны сроки (1-2 недели). Бюджет $200-300. Оплата сражу же после закрытия проекта.
Макеты - http://depositfiles.com/files/wt0llqrw6
Спасибо за Ваши ответы, Юрий.
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