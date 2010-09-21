Программирование и верстка. Макеты в psd готовы.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Добрый день коллеги. Нужна помощь в программировании сайта. Подробное тз и макеты прикрепляю к проекту. Важны сроки (1-2 недели). Бюджет $200-300. Оплата сражу же после закрытия проекта.

Макеты - http://depositfiles.com/files/wt0llqrw6

Спасибо за Ваши ответы, Юрий.

13 лет назад
fotofeel
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад