Измнить вид URL страниц в старом Shop Script

Необходимо добавить возможность в старой версии Shop Script что бы адреса страницы товаров имели вид /notebook_toshiba.html

Раньше в них был вид doman.com/index.php?product_id=405. Потом через Mod_rewite поменяли на doman.com/product_405.html. Но теперь нужно что бы вместо product_405.htm было наименование товара.

Во вкладке добавления/редактирования товаров необходимо добавить новое поле для ввода наименования URL.

Это поле должно заполняться также через импорт CSV файла.