Доработка движка oscommerce (vam shop)

1. Необходима доработка модуля oscommerce (vam shop) "специальные предложения" - а именно необходимо, чтобы определялось местонахождение юзера по IP и в зависимости от его региона выдавалось к примеру если он из Санкт-Петербурга, то типа "только сегодня для жителей Санкт-Петербурга уникальное предложение" и т.д. для других регионов (вот парочку на эту тему статей http://www.siafoo.net/article/53

http://habrahabr.ru/blogs/postgresql/72674/). Необходима очень качественная реализация этого пункта, чтобы не задерживалсь загрузка сайта из за медленности обработки информации.

2. Необходимо изменение процесса оформления заказа. Хочется видоизменить обязательную процедуру регистрации при оформлении заказа и видоизменить ее, так тчобы на первом шаге оформления заказа человек вводил бы свой e-mail и имя отчетсво (на почту ему б сразу при переходе на второй шаг отправлялось письмо с данными доступа), сразу бы эти данные бы вносились в БД, переходил человек к второму этапу "доставка" потом третий шаг "оплата" и дальше бы на почту человек получал бы письмо с содержанием своего заказа. Плюс где то между шагами человеку бы предлагалось докупить какие то аксессуары, если они еще не выбраны (т.е. будет 4 основных товара и если в корзине только они, то предлагается, если что то кроме еще одног оиз этих товаров есть что то, то уже не предлагается).

Просьба указывать пожалуйста цену и сроки